الرئيسية | عربي و دولي وفاة و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 62 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8796 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6351 ، وحالات الوفاة إلى 85 حالة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظات نابلس (11 حالة)، الخليل (47 حالة)، محافظة طولكرم (2 حالة)، محافظة سلفيت (2 حالة).

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة، بينهم 105 في مدينة القدس، و56 في ضواحيها، محافظة الخليل 203 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 15 إصابة، محافظة قلقيلية إصابتان، محافظة بيت لحم ٥ إصابات، محافظة جنين 3 إصابات، محافظة نابلس 5 إصابات.

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (2500 فحص مخبري).

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