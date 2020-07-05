الرئيسية | عربي و دولي غانتس يأمر الجيش بتدمير البنية التحتية في لبنان

وطنا اليوم-عمان:أمر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس جيش بلاده بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "حزب الله" أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.

وقال مصدر مطلع إن هذه التعليمات أصدرها الوزير في جلسة عقدت الخميس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش.

وذكر المصدر العسكري الإسرائيلي أنه إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية.

وبموجب هذه الأوامر، بدأ الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمثل هذه المهمة على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك يعني أن الجيش الإسرائيلي سيضرب ليس فقط مواقع تابعة لـ"حزب الله"، وإنما سيدمر منشآت لبنانية حيوية تخص البنية التحتية للبلاد عامة.

ويرى البعض أن التهديدات الإسرائيلية العلنية هدفها دفع الحكومة والرأي العام في لبنان لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب من أجل العدول عن الرد، وهذا ما يشكل تعديلا ضمنيا في قواعد الاشتباك لصالح الجيش الإسرائيلي، بحيث يكون بإمكانه تنفيذ عمليات الاغتيال والقصف دون خشية من الرد عليها. المصدر: i24news

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