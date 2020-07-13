كورونا ينتشر مجددا بأوروبا.. والصحة العالمية: لا لقاح قريب

وطنا اليوم-عمان:سجّلت دول أوروبا عودة جديدة لانتشار فيروس كورونا، بعد نحو شهر من انخفاض معدل الإصابات اليومي.

وسجلت إسبانيا أكثر من ألفي إصابة يوميا منذ أسبوع كامل، بعدما كانت الإصابة تحت حاجز الألف طيلة شهر حزيران/ يونيو الماضي.

فرنسا، عادت الإصابات فيها للاقتراب من حاجز الألف يوميا، علما أنها سجلت مرة واحدة أكثر من ألف إصابة الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزال تسجل منذ بداية تموز/ يوليو الجاري بين 500 إلى 800 إصابة يوميا، إلا أن وزير صحتها مات هانكوك حذّر من ارتفاع قادم في الإصابات.

وقال هانكوك إن موجة ثانية من فيروس كورونا بدأت في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب هانكوك، فإن كبير الأطباء في المملكة المتحدة بصدد تحديد نهج وقائي جديد لعودة انتشار الفيروس.

لا لقاح قريب

مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية توقع أن أول لقاح فعال لفيروس كورونا لن يطرح قبل عام أو اثنين.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال المبعوث الخاص بفيروس كورونا للصحة العالمية، ديفيد نابارو، إنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر عاما أو عامين" وذلك ردا على تصريحات روسية تحدثت عن إنتاج لقاح كورونا خلال أسابيع أو شهور.

وأضاف نابارو: "أنا سعيد جدا؛ لأن هناك الكثير من العمل الجاري بشأن اللقاحات، لكني أريد التأكد من أننا لا نرفع التوقعات دون مبرر، وأنه من الضروري أن يتم الاختبار بشكل صحيح".