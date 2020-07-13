أطلاق سراح 6 بهائيين من السجون الحوثية في اليمن

وطنا اليوم-عمان:تؤكد الجامعة البهائيّة العالميّة أنه قد تم اليوم إطلاق سراح ستة من البهائيين البارزين الذين كانوا مسجونين لدى السلطات الحوثيّة في صنعاء.

كما تطالب الجامعة البهائيّة العالميّة إثر عملية إطلاق السراح بإسقاط جميع التهم ضد هؤلاء الأفراد الستة والبهائيين الآخرين وإعادة أموالهم وممتلكاتهم والأهم من ذلك، حماية حقوق جميع البهائيين في اليمن لكي يعيشوا وفقاً لمعتقداتهم دون خطر التعرض للاضطهاد.

وصرحت ديان علائي، ممثلة الجامعة البهائيّة العالميّة، "إننا نرحب بخطوة إطلاق السراح إلا أننا مانزال نشعر بقلق بالغ. فبينما تستمر المساعي في اليمن من أجل تحقيق السلم المجتمعي المستدام، فإنه ينبغي أن يتمكن البهائيون من ممارسة عقديتهم بحُريّة وأمان أسوة بجميع اليمنيين، بما يتماشى مع المبادئ العالميّة المتعلقة بحُريّة الدين والمعتقد. وهذا لا يتحقق إلا بعد اسقاط كافة التهم".

"الجامعة البهائيّة العالميّة تعبر عن امتنانها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان . كما نشكر الحكومات والمنظمات غير الحكومية الذين قدموا دعمهم طوال هذه العملية".

إن البهائيين الستة وهم السيد/ حامد بن حيدرة، والسيد/ وليد عياش، والسيد/ أكرم عياش، والسيد/ كيوان قادري، والسيد/ بديع سنائي، والسيد/ وائل العريقى – كانوا قد سجنوا ظلما في صنعاء لعدة سنوات بسبب معتقداتهم ووجهت لهم عدد من التهم الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.



