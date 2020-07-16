وزير الصحة البريطاني: موجة ثانية من كورونا بدأت في أوروبا

وطنا اليوم-عمان:عبّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن قلقه بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا بدأت بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.
وقال هانكوك في مقابلة مع سكاي نيوز، “أنا قلق من موجة ثانية، يمكننا أن نرى للأسف موجة ثانية من فيروس كورونا، التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء أوروبا”.
وأضاف “هناك العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات مجددا، وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها”.
وفرضت بريطانيا من جديد الأسبوع الماضي فترة حجر صحي لمدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا، لكن دولا أوروبية أخرى تعد من الوجهات المفضلة للسائحين البريطانيين في العطلات الصيفية، مثل فرنسا، ما زالت معفاة من إجراءات الحجر الصحي حتى الآن.