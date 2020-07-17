الرئيسية | عربي و دولي اعتقال 936 شخصًا حاولوا التسلل لأداء مناسك الحج‎

وطنا اليوم-عمان:وصل الحجاج إلى مشعر عرفات، صباح الخميس، قادمين من مشعر منى مقسمين إلى مجموعات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقا لما نقتله قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت إقامة موسم هذا العام بعدد محدود من المقيمين داخل أراضي المملكة وعدم استقبال حجاج من الخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما خضع الحجاج هذا العام للعزل لمدة أسبوعين قبل بدء الحج وسيخضعون للعزل لأسبوعين بعد الحج.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات أمن الحج أنه تم ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، حتى نهاية يوم الأربعاء، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ودعا المتحدث باسم قوات أمن الحج كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين.

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