انتقالي اليمن يتخلى عن إدارته الذاتية وعبدالملك رئيسا للحكومة

وطنا اليوم-عمان:أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، فجر الأربعاء، تخلّيه عن إعلان الإدارة الذاتية استجابة لمبادرة سعودية.

فيما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الرئيس عبد ربه هادي منصور، كلّف رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر هادي قرارا بتعيين أحمد حامد لملس، محافظًا جديدًا لمحافظة عدن، خلفًا لـ أحمد سالم ربيع، كما تم تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء.

ولملس هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويشغل الأمين العام للمجلس "المدعوم إمارتيًا".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال البيان: "قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي... وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".

وأضاف البيان أن الآلية تتضمن أيضا "تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقوبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 نيسان/ أبريل الماضي، ما سماه "ادارة ذاتية" لمحافظات الجنوب الجنوبي برفض عربي ودولي.

كما رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية حينها، من أصل 8 إعلان الانتقالي وأكدت تمسكها بالشرعية والرئيس اليمني "هادي".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.