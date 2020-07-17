الرئيسية | عربي و دولي السيسي يطالب الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري لأزمة السد

وطنا اليوم-عمان:طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، وسائل الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري لأزمة "سد النهضة" مع إثيوبيا.

وقال السيسي خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بمدينة "الروبيكى": "اطمئن المصريين بخصوص سد النهضة"، مشيرا إلى أنه من حق إثيوبيا توليد الكهرباء من "سد النهضة" لكن دون تاثير على حصة مصر من المياه.

وأضاف السيسي أنه لا داعي لاستخدام لغة التهديد، مشيرا إلى أن التفاوض حول سد النهضة معركة ستطول.

وقال السيسي في كلمته: "إننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئنا"، مشيرا إلى أن "الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك، وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين".

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