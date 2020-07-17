الرئيسية | عربي و دولي تحذيرات من عشرات آلاف الوفيات الإضافية في أمريكا جراء كورونا

وطنا اليوم-عمان:حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد فاوتشي، أمس الاثنين، على أنه لا يجب أن يحدث ذلك، قائلا: "إن تجنب الزحام، والابتعاد الجسدي، وارتداء الكمامات بشكل عام، وإغلاق البارات، ونظافة اليدين.. هذه أشياء مهمة، ويمكنها إحداث فرق".

وأضاف: "لكن إذا نظرت إلى الوفيات التي تحدث الآن، حوالي 1000 في اليوم، ما لم نشمر أذرعنا حول هذا ونقمعه، فسنتعرض لمزيد من المعاناة والمزيد من الموت".

وتابع: "هذا هو السبب في أنه، كما قلت مرارا وتكرارا، هناك أشياء يمكننا القيام بها الآن في غياب لقاح، ويمكن أن نلتف حولها".

وقال فاوتشي: "لذا، نأمل أن نقدِر ذلك، ونفعل ذلك بطريقة صارمة للغاية".

وبحسب آخر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 4 ملايين و282 ألفا و140 حالة إصابة بكورونا سجلت في الولايات المتحدة. وتوفي هناك ما لا يقل عن 147791 شخصا جراء الوباء.

ويوم الاثنين، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 48217 حالة إصابة جديدة و856 وفاة إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر: CNN

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر