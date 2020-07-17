وطنا اليوم-عمان:نفى حزب الله اللبناني، في بيان له، الإثنين، رواية الاحتلال الإعلامية، حول الأحداث والتصعيد الذي وقع في مزارع شبعا جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية وسقوط شهداء وجرحى غير صحيح على الإطلاق".

وزاد الحزب في بيانه "حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال ومستوطنوه جعلتهم يتحركون بشكل متوتر ميدانيا وإعلاميا".

وأضاف:"القصف الذي حصل على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق".

ونفى الحزب وقوع أي اشتباك أو إطلاق نار مؤكدا "لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرف المقاومة في أحداث اليوم حتى الآن، وإطلاق النار كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر".

وقال الحزب إن رده على استشهاد أحد عناصره "علي كامل محسن، والذي قتل في غارة إسرائيلية بمحيط مطار دمشق " آت لا محالة".

وقبل عدة أيام، أعلن الاحتلال حالة التأهب في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله اللبناني.

وكان حزب الله قد توعد بالرد على مقتل أحد عناصرها في هجوم جوي منسوب للاحتلال على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق.

واندلعت اشتباكات وقصف متبادل ،الإثنين، بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، عقب هجوم نفذه حزب الله على موقع تابع للاحتلال في المنطقة، على ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية .

وقالت مواقع إعلامية إن حزب الله نفذ عملية ضد موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، في حين أعلن جيش الاحتلال أنه قتل خلية تابعة للحزب كانت تهم بتنفيذ هجوم على أهداف له في جبل روس.

وقصفت قوات الاحتلال مناطق كفار شوبا ومناطق محيطة بمزارع شبعا، في حين دفع بتعيزات عسكرية مكثفة للمنطقة تحسبا لتصعيد محتمل.

وعلى إثر الاشتباكات، أغلق الاحتلال المنطقة بالكامل، ومنع الدخول والخروج منها، وأعطي تعليماته للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في المنازل.

من جهة أخرى هدد رئيس وزراء الاحتلال بالرد على أي خرق، محملا "لبنان وحزب الله مسؤولية أي هجوم يخرج من أراضيهما". قائلا "إننا تعرضنا لحادث صعب وغير بسيط" دون تفاصيل.

بدوره قال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي إنه "تم تشخيص خلية لحزب الله تسللت لعدة أمتار في منطقة هار دوف داخل الحدود، وبعد الكشف عنها تم إطلاق النار على عناصرها، وعادوا إلى داخل لبنان، ولم يتضح إذا تم إصابتهم أم لا، لكن لا يوجد لدينا اصابات، وأمامنا المزيد من الأيام المتوترة"

وأعلن الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية دفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع لبنان.

وفيما يلي نص بيان حزب الله

تعليقاً على الأحداث التي جرت اليوم بتاريخ 27-7-2020 في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وعلى ما تم تداوله من أخبار وتصريحات حول هذه الأحداث أصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:

يبدو أن حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو التي أدت إلى استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن، و كذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".

إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة و كذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر.

إن ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتماً، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم.

كما أن القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق.