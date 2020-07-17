الرئيسية | عربي و دولي اشتباكات متبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله في مزارع شبعا

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام إسرائيلية،الإثنين، إن اشتباكات وقصف متبادل تدور في هذه الأثناء في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، عقب حدث أمني لم تضح تفاصيله بعد.

وقالت تلك الوسائل إن "الجيش" أكد وقوع "حدث أمني" وأعطى تعليماته للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في المنازل، في حين أعنت منطقة "هار دوف" المتاخمة للحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة.

ياتي ذلك في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفا إسرائيليا كثيفا طال بلدة كفار شوبا ومزارع شبعا.

من جهة أخرى هدد رئيس وزراء الاحتلال بالرد على أي خرق، محملا "لبنان وحزب الله مسؤولية أي هجوم يخرج من أراضيهما".

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق في 20 يوليو الجاري.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أن طائرة عسكرية مسيرة تحطمت في جنوب لبنان الأحد، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وتخيم حالة من التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من ميليشيات حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، بقصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر