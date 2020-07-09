وطنا نيوز -"الطائف تغرق".. غضب بالسعودية ودعوات للتحقيق

الرئيسية | عربي و دولي "الطائف تغرق".. غضب بالسعودية ودعوات للتحقيق

وطنا اليوم-مان:تسببت الأمطار خلال اليومين الماضيين، بغرق مركبات وطرق في مدينة الطائف غربي المملكة، ما أشعل غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

ووثق ناشطون تشكلا للسيول في شوارع الطائف، ما أدى إلى غرق مركبات بشكل كامل، ودخول المياه إلى المنازل.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن أحياء "المتنزه"، و"السداد"، وغيرها، تأثرت بشكل كبير جراء تساقط الأمطار، إذ ارتفع منسوب المياه فيها أكثر من متر، ما تسبب بغرق مركبات.

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي، لمحاسبة المسؤولين عن غرق المدينة السياحية، التي تتمتع بأجواء خلابة طيلة العام.

وقال ناشطون؛ إن "أمانة الطائف" هي المسؤولة الأولى عن هذه الكارثة، بعد ثبوت فشل مشاريعها للتصريف في أنحاء المدينة كافة.

وتأثرت الطائف بكميات كبيرة بحسب ما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما قالت محافظة الطائف إنه تم فتح طريق الهدى بعد إغلاقه مؤقتا بسبب كثافة الأمطار.





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