الرئيسية | عربي و دولي سقوط طائرة عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

وطنا اليوم-عمان:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، عن سقوط طائرة تتبع له في الأراضي اللبنانية، وذلك خلال نشاط للجيش على الحدود الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قبل قليل خلال نشاط للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت حوامة للجيش في الأراضي اللبنانية، لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

وأعلنت القناة الـ 13 الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قام بنشر القبة الحديدية على الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك في إطار تزايد الخشية من إقدام حزب الله على مهاجمة أهداف إسرائيلية.

وأفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزراء (كابينت)، بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالأحداث الحاصلة شمال البلاد.

توجيهات نتنياهو جاءت بعد ساعات من تصريح وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال فيه إن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل ينطلق من أراضيهما.

وأصدر غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، وقتل محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق، والتي قالت مصادر في مخابرات غربية إنها أصابت مخزن ذخيرة رئيسيا مدعوما من إيران.

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