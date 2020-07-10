وطنا نيوز -"الفيروس الماكر" يعلن الطوارئ القصوى في كوريا الشمالية

الرئيسية | عربي و دولي "الفيروس الماكر" يعلن الطوارئ القصوى في كوريا الشمالية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت كوريا الشمالية الأحد حالة "الطوارئ القصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي، معترفةً للمرّة الأولى بأنّ وباء كورونا قد يكون وصل إلى البلاد.

ووصفت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة الإصابة بأنّها لـ"شخص يُشتبه بأنّه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 تمّوز/يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعيّة خطّ ترسيم الحدود".

وكانت بيونغ يانغ قالت في وقت سابق إنّه لم تُسجّل أيّ إصابة بكورونا وإنّ حدود البلاد لا تزال مقفلة.

وأوضحت الوكالة أنّ الشخص المعنيّ "فارٌّ ذهب إلى الجنوب قبل ثلاث سنوات" وعُثر عليه في بلدة كايسونغ الحدودية مع كوريا الجنوبية.

وأضافت أنّه "وُضع في البداية تحت حجر صحّي صارم ، وجميع الأشخاص (...) الذين خالطوه وأولئك الذين كانوا في هذه المدينة في الأيّام الخمسة الماضية يخضعون لتحقيق شامل".

ولفتت الوكالة إلى أنّه من أجل مواجهة هذا "الوضع الخطير (...) الذي يمكن أن يؤدّي إلى كارثة مميتة ومدمّرة" ، دعا الزعيم كيم جونغ-أون إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي يوم السبت لاعتماد "نظام طوارئ قصوى وإعلان تأهّب عالي المستوى" لاحتواء الوباء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّه على الرّغم من إجراءات الحجر الصحّي الصارمة "يبدو أنّ الفيروس الشرير دخل البلاد".

وأضافت أنّ الزعيم قال إنّ الحكومة اتّخذت "الإجراء الوقائي بفرضها إغلاقاً كاملاً على مدينة كايسونغ" في 24 تمّوز/يوليو.

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