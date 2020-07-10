الرئيسية | عربي و دولي امريكا.. أكثر من 68 ألف إصابة جديد وتكساس تتصدى للإعصار "هانا" و"كورونا"

وطنا اليوم-عمان:سجّلت الولايات المتّحدة السبت أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء السبت أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,174,437 إصابة، بينها 68,212 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 73,800 في اليوم السابق).

كما تسبّب الفيروس بوفاة 1067 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل حوالى 1150 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146,391 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

ووصل الإعصار "هانا" مساء السبت إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و"هانا" إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020.

ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّه "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ستؤدّي هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطراً على الحياة" وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

وأضاف أنّ الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا في ولاية تكساس وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّباً لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الإعصار "هانا" في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعاً في وتيرة الإصابات اليومية ، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.

وحذّر خبرء الأرصاد الجوّية من أنّ الإعصار قد يتسبب بأمواج يصل ارتفاعها إلى 1,8 متر، ويؤدّي إلى هطول 45 سنتيمتراً من الأمطار بحلول الإثنين على أنحاء في جنوب تكساس وشمال المكسيك.

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