تغريم 16 شخصا لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح

وطنا اليوم-عمان:قررت السلطات السعودية، السبت، إيقاع العقوبة على (16) شخصاً بواقع (10000) ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح .
يأتي ذلك في ظل موسم الحج الاستثنائي بسبب اجراءات فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، إن 16 شخصا خالفوا خلال الأيام السبعة الماضية، التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بموسم حج هذا العام.
وأضاف أنه تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بحق أولئك المخالفين، وذلك بتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال.
وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.