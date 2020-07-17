انفجار في مجدل شمس بالجولان.. وإسرائيل ترد بقصف مواقع عسكرية سورية

وطنا اليوم - قال التليفزيون السوري إن انفجارًا سُمع دويه في مدينة مجدل شمس بهضبة الجولان، مساء الجمعة، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع عسكرية سورية.

يأتي هذا في وقت بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد مصورة قالت إنها لحريق اندلع في مجدل شمس

بينما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية ضد أهداف عسكرية سوريا، قائلا إنها جاءت للرد على "ذخائر أطلقتها سوريا تجاه إسرائيل". وأضاف الجيش الإسرائيلي: "نحمل النظام السوري المسؤولية، وسنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية"