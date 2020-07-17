الرئيسية | عربي و دولي مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا

وطنا اليوم-عمان:كشف مسؤول لبناني كبير الجمعة، أنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان.

وبحسب ما ذكرت رويترز، قال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، إنه كان في مأدبة غداء مع الوزير الفرنسي، فتلقى اتصالا من المستشفى يقول إن نتيجة الفحص إيجابية، وأضاف أنه انسحب على الفور وأبلغ الحاضرين بالنتيجة.

ولم يدل متحدث باسم لو دريان بتعليق على الفور. وتناول الوزير الفرنسي الغداء يوم الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة.

وأشار إلى أنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمرك لكنه يعزل نفسه الآن وقال: "النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية".

وذكر مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

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