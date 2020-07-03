وطنا نيوز -"حداد" وأجراس كنائس باليونان تزامنا مع صلاة آيا صوفيا

الرئيسية | عربي و دولي "حداد" وأجراس كنائس باليونان تزامنا مع صلاة آيا صوفيا

وطنا اليوم-عمان:تشهد اليونان، الجمعة، حالة "حداد وطني"، كانت السلطات قد أعلنت عنها قبل أيام، بالتزامن مع إقامة أول صلاة في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول التركية.

وتعارض أثينا قرار أنقرة إعادة السماح بأداء الصلاة في مسجد آيا صوفيا، بعد أكثر من ثمانية عقود على تحويله إلى متحف. ويعتبر اليونانيون أن المبنى التاريخي جزء من تراثهم الخاص على اعتبار أنه كان كاتيدرائية إبان الإمبراطورية البيزنطية.

وظهر الجمعة، بالتزامن مع أداء احتشاد الآلاف من المسلمين لأداء صلاة الجمعة، الأولى في آيا صوفيا، دقت كنائس في اليونان أجراس الحداد.

وتعتبر أنقرة أن قرار فتح آيا صوفيا للصلاة من عدمه شأن داخلي، مشددة في الوقت ذاته على إتاحة الفرصة لجميع زواره ومن مختلف دول العالم دخوله والتجول فيه، كما تجري العادة مع غيره من المساجد العثمانية الكبيرة بإسطنبول.

وأثارت الخطوة، التي تم اتخاذها بموجب قرار من مجلس الدولة، أعلى محكمة في تركيا، ردود فعل واسعة، إذ انتقدها البعض على اعتبار أنها "تستفز المسيحيين"، فيما اعتبر آخرون أنها تعكس تبجيلا للمكان واستعادة لما كان عليه لنحو خمسة قرون.

وداخليا، رحبت مختلف الأحزاب السياسية بالخطوة، وسط احتفاء شعبي واسع.

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