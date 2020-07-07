الرئيسية | عربي و دولي بلدة فلسطينية غالبية إصابتها بكورونا من النساء

وطنا اليوم-عمان:سجلت منطقة بلاطة البلد في نابلس 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع عدد الإصابات حتى اللحظة إلى 106 إصابات، وفقا لرئيس لجنة طوارئ بلاطة البلد جمال هزيم.

وقال هزيم إن طواقم الطب الوبائي لازالت تعمل على حصر المخالطين ورسم الخارطة الوبائية في المنطقة وأخذ عينات من المخالطين من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن عدد المصابين لايزال مرتفع خاصة من قبل النساء فإن الإحصائية الأخيرة من عدد المصابين تظهر إصابة أكثر من 21 من النساء من أصل 36 إصابة ظهرت نتائجها اليوم.

وقال شهود عيان إن أغلب الإصابات من هذا النساء نتيجة إقامة حفلات أعراس واحتفالات بنتائج التوجيهي.

ودعا هزيم في بلاطة البلد المواطنين إلى الالتزام بكافة التعليمات الصحية وإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

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