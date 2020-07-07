الرئيسية | عربي و دولي المضادات السورية تدمر هدفا إسرائيليا في الجولان المحتل

وطنا اليوم-عمان:دمرت الدفاعات الجوية السورية، اليوم، هدفا إسرائيليا في منطقة الجولان بريف محافظة القنيطرة.

وقال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادي في سماء بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل.

وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.

وأعلنت وزارة الدفاع السوية في نفس السياق يوم الاثنين الماضي، عن إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

كما وأعلنت وزارة الدفاع السورية، نهاية الشهر الماضي، عن تصدي دفاعاتها الجوية لغارات إسرائيلية على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة وتعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

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