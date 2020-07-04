الرئيسية | عربي و دولي رفع أول أذان صلاة جمعة بمسجد آيا صوفيا من 4 مآذن بـ 4 مقامات

وطنا اليوم-عمان:تم الانتهاء من رفع أول أذان صلاة جمعة بمسجد آيا_صوفيا منذ 86 عام وأدى الآذان 4 مؤذنين من 4 مآذن بـ 4 مقامات مختلفة، واستمر الأذان 20 دقيقة.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشر وباء كورونا، قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين في الصلاة، الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ مدينة اسطنبول علي يرليكايا، إغلاق الطرق المحيطة بآيا صوفيا، وذلك بسبب امتلاء الأماكن المخصصة للمصلين في أول صلاة للمسجد بعد 86 عاما.

وشارك آلاف المسلمين الجمعة بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأول صلاة داخل وفي محيط آيا صوفيا سابقا التي تم تحويلها مجددا من كنيسة إلى مسجد في العاشر من تموز/يوليو.

وبدأت الصلاة بتلاوة اردوغان آية من القرآن ثم أطلقت المآذن الأربع الأذان لبدء الصلاة، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس. ولم تجر أي صلاة جماعية في آيا صوفا منذ تحويل الموقع إلى متحف في 1934.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول.

ووافق مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في تركيا بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا. وفور صدور هذا القرار أعلن اردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجدا.

وأثار قرار تحويل الكنيسة مسجدا انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، وأعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.

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