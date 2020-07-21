الرئيسية | عربي و دولي حقنوني بإبرة .. ناشطة إيرانية مسجونة تكشف حقيقة الفيديو "الملفق"

وطنا اليوم-عمان:قالت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، في مذكرات كتبتها من داخل سجن زنجان الإيراني، إن السلطات أعطتها حقنا لتحضيرها للظهور في فيديو يظهر حصولها على الرعاية الطبية، وفقا لما نقل "راديو فردا".

"لتحضيري للفيديو أعطوني حقنة (..) لأتمكن من الوقوف على أقدامي"، قالت محمدي.

وتم عرض الفيديو على قناة تلفزيونية تسيطر عليها الدولة.

وفي 16 يوليو، عرضت القناة الإيرانية لقطات أُخذت بشكل سري في عيادة سجن زنجان، كدليل لحصول الناشطة على الرعاية الطبية، عقب انتشار أنباء تفيد باحتمالية إصابتها بعدوى كورونا، وفقا لراديو فردا.

وأظهر الفيديو، الذي بدا محررا بشكل كبير، الناشطة خلال قياس الكوادر الطبية لحرارتها.

وسأل أحد أفراد الكادر الطبي محمدي عن حالتها في الفيديو الذي تم نشره، لتجيب "أنا جيدة، شكرا".

وطالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إيران بالإفراج سريعا عن الصحافية والناشطة، نرجس محمدي، التي تمضي عقوبة بالسجن، عشرة أعوام، بعد أن ظهرت عليها أعراض تدل على إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال 16 خبيرا أمميا في بيان إنه "على إيران أن تفرج عن نرجس محمدي المصابة بفيروس كورونا، وعن آخرين معتقلين تعسفا قبل أن يفوت الأوان".

وأضافوا أن محمدي سبق أن طلبت إذنا لتلقي العلاج، في 13 يونيو الماضي، وقد أصيبت بالمرض في سجنها في منطقة زنجان، شمالي غرب إيران.

واعتقلت المتحدثة السابقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الانسان في إيران، عام 2015، وتمضي عقوبة بالسجن بعد إدانتها بتهم "تأسيس وإدارة مجموعة غير قانونية".

وأضاف الخبراء، الذين لا يلزم رأيهم الأمم المتحدة، "نحن قلقون بشدة على صحة السيدة محمدي سبق أن عبرنا عن قلقنا تجاه الأخطار التي يواجهها المعتقلون الإيرانيون في حال أصيبوا بكوفيد-19، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم".

ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى تسليم، محمدي، نتائج فحص كورونا الذي خضعت له، في الثامن من يوليو.

وسمحت السلطات الإيرانية لأكثر من 100 ألف سجين إيراني بالخروج أو علقت عقوباتهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في سجون النظام، لكن ذلك لم يشمل، محمدي، المعروفة بنضالها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

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