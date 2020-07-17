جرحى باعتراض مقاتلة أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

وطنا اليوم-عمان:حذّرت إيران، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تعرض مقاتلتين تابعتين لها لطائرة إيرانية، محملة إياها المسؤولية إزاء أي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

جاء ذلك التحذير على لسان عباس موسوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتعليق على حادث التعرض للطائرة وهي فوق الأجواء السورية حيث كانت تجري رحلة من طهران للعاصمة اللبنانية، بيروت.

وأوضح موسوي أن "تفاصيل الحادث هي الآن قيد التحقيق وبعد استكمال المعلومات سيتم اتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية اللازمة".

وأضاف أنه "في الوقت ذاته تم خلال اتصال مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مع أمين عام المنظمة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد صراحة بأنه لو وقع أي حادث للطائرة في رحلة العودة فإن إيران تحمل أمريكا المسؤولية".

وتابع: "كما تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران أيضا"، على اعتبار أن السفارة السويسرية بإيران هي التي تمثل المصالح الأمريكية بالبلاد.

وكان قائد الطائرة قد صرح، في وقت سابق، الخميس، بأنه حين مكالمته لطياري المقاتلتين للالتزام بمسافة الأمان اللازمة قد أعلنوا بأنهم أمريكيون.

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة "ماهان" كانت في رحلة لها من طهران لبيروت، وتعرض بعض الركاب لإصابات بسبب الحادث، وواصلت رحلتها وحطت في مطار بيروت لاحقا.

وقد وقعت الإصابات لبعض الركاب حينما اقتربت منها المقاتلتان فاضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة.

وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ذكرت في البداية أن مقاتلات إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب الإيرانية.

ولفتت إلى أنه وفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ أي إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.

نفي إسرائيلي

ونفت مصادر إسرائيلية رسمية، الخميس، علاقة تل أبيب بواقعة اعتراض مقاتلات تابعة لبلادها طائرة ركاب إيرانية، في المجال الجوي السوري.

ونقلت قناة "كان" العبرية (رسمية)، عن مصادر رسمية "رفيعة المستوى" (لم تكشف عن اسمها)، قولها إن "إسرائيل ليس لها علاقة بحادث اقتراب مقاتلتين من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري".

الرواية السورية

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر لم تسمها بالطيران المدني، أن الطائرتين الحربيتين اللتين اعترضتا طائرة الركاب الإيرانية، يعتقد أنهما تابعتان لقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.