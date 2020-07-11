الرئيسية | عربي و دولي كورونا ينتشر في مناطق لبنان كافة.. ويدخل المرحلة الرابعة

وطنا اليوم-عمان:اعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ان “لبنان دخل المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا الذي بات منتشرا في كافة المناطق اللبنانية”.

وأكد حسن أنه “لن يتم إغلاق المطار والبلد، ولكن عزل بعض الاحياء والابنية والشوارع أمر وارد”، لافتا الى “ان فتح المطار وتعدد الدول المصابة بكورونا شكلت سببا مباشراً لارتفاع عدد المصابين بالفيروس، والوضع التصاعدي الخطير يجعلنا نأخذ جملة تدابير تماشياً مع الواقع الذي يتغير يوميا”.

بدوره أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا مشددا بتدابير السلامة العامة بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، وأعلن عن “التشدد في محاضر الضبط في حال عدم التقيد بوضع الكمامة، إضافة الى منع تقديم النرجيلة نهائيا في الأماكن المغلقة والمفتوحة تحت طائلة ضبط المخالفين وأصحاب المؤسسات وإغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة”.

وكان التقرير الاخير لوزارة الصحة اللبنانية سجل وفاتين 124 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .

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