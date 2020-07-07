الرئيسية | عربي و دولي تعزيزات فيدرالية في مدن أميركية لمكافحة الجريمة

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس الأربعاء، عن تعزيزات فيدرالية إضافية في مدن ترتفع فيها نسبة الجريمة، مثل مدينة شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد والتي تشهد تصاعداً في أعمال العنف.

وقال ترمب في البيت الأبيض بحضور وزير العدل وليام بار ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي: "أعلن زيادة القوات الفيدرالية في المجتمعات التي تعاني من الجرائم العنيفة". وأضاف إنّ وزارة العدل "ستزيد في الحال عدد القوات الفيدرالية في مدينة شيكاغو"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى جعل فرض القانون والنظام عنواناً لحملة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وقال بار إنّ "عملية الأسطورة" ستشهد إرسال نحو 200 عميل فيدرالي إلى شيكاغو، و30 آخرين إلى ألباكيركي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، وذلك بعد اطلاق العملية في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة كنساس بولاية ميزوري، عندما تم إرسال 200 رجل أمن فيدرالي جديد إلى المدينة.

وارتفع معدّل عمليات إطلاق النار في عدد من المدن الأميركية هذا الصيف، حيث أصيب 60 شخصاً بالرصاص في شيكاغو، توفي منهم 14 خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية فقط، وفقاً للإدارة الأميركية.

من جهة أخرى ، أعتبر رؤساء بلديات ستّ مدن رئيسية هي أتلانتا وواشنطن وسياتل وشيكاغو وبورتلاند وكانساس سيتي، أنّ عمليات نشر القوات الفيدرالية بدون دعوة هو انتهاك للدستور.

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