الرئيسية | عربي و دولي تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات الكورونا في القدس

وطنا اليوم-عمان:سجلت مدينة القدس المحتلة، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر رقم تشهده المدينة منذ بداية تفشي الفيروس.

وقال الدكتور علي الجبريني، من وحدة مكافحة كورونا بأن مدينة القدس شهدت الاربعاء تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اكبر رقم تشهده المدينة منذ بداية تفشي الفيروس.

واضاف الطبيب الجبريني أن هذه الإحصائية المرتفعة جدا تشكل ناقوسا خطيراً ومقلقاً في المدينة وبين صفوف المواطنين العرب الذين يتوجب عليهم الالتزام والامتناع عن المخالطات في التجمعات والتجمهرات دون التقيد بتوصيات وزارة الصحة ، من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة والمواظبة على التعقيم .

وأشار الدكتور الجبريني الى أن مجمل الاصابات في المدينة منذ بداية شهر حزيران الماضي ارتفع الى 2028 اصابة من بينها حوالي 30 حالة على اجهزة التنفس وأكثر من 140حالة متوسطة .

ولفت الجبريني الى الارتفاع المضاد في حالات التعافي لعدد كبير من المرضى الذين سيتم تحريرهم الى بيوتهم اعتبارا من الخميس وفقا لبروتوكول وزارة الصحة الجديد مما يبشر بتقليص أعداد المصابين.

وناشد الجبريني الأهل والأحباب في القدس الإلتزام بالتوصيات الصحية، وإجراء الفحوصات لمن تظهر عليه الاعراض لمنع تفشي الوباء، وحتى نتمكن من مجابهة الفيروس ، الذي يسبب ضررا صحيا ، اقتصاديا واجتماعيا.

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