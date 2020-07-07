الرئيسية | عربي و دولي الإمارات تلزم جميع القادمين إليها بإجراء فحص كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الإمارات إلزام جميع القادمين إلى أراضيها بإجراء فحص فيروس كورونا قبل القدوم إلى الدولة بالإضافة إلى إجرائه في مطارات البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلنت الإمارات أن على جميع المسافرين القادمين إلى أرضها من مواطنين ومقيمين وزوار وركاب ترانزيت إجراء فحص "PCR" الخاص بكورونا قبل القدوم إلى أراضي الدولة ابتداء من الأول من /آب المقبل.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتوجب على جميع المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تفرض إجراء الفحص، الخضوع لـ"PCR" قبل الصعود على متن الطائرة.

وأعفت الإمارات الأطفال أقل من 12 عاما والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري والذي تمت صلاحيته لـ96 ساعة، وفقا لوام.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر