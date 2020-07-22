الرئيسية | عربي و دولي تقرير: ميركل منعت "وقوع حرب" في البحر المتوسط الليلة الماضية

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام في ألمانيا، الأربعاء، بأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، منعت نشوب حرب بين اليونان وتركيا اللتين وصل التوتر بينهما إلى درجة غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في ألمانيا أنها حصلت على معلومات تفيد بأن ميركل بذلت جهودا دبلوماسية حالت دون وقوع الحرب بين البلدين في اللحظة الأخيرة، عندما كاد جيشا البلدين يفتحان النار على بعضهما البعض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين الدولتين كاد ينشب قرب جزيرة كاستيلوريزو، وذلك بعد أن أعلنت أنقرة نيتها إجراء عمليات تنقيب قرب الجزيرة اليونانية القريبة من سواحل تركيا.

وكان الجيش اليوناني أعلن مساء الثلاثاء أن قوات في شرق البحر المتوسط باتت في حالة تأهب قصوى، بعدما قال إنه رصد تحركات عسكرية تركيبة قريبة قرب الجزيرة، تزامنت مع إعلان التنقيب المزمع.

وذكر الجيش اليوناني، بحسب ما أوردت صحف محلية، أنه تم رصد 15 مجموعة بحرية غادرت قاعدة "أكساز" العسكرية التركية، الأمر الذي أثار الشكوك لدى السلطات في أثينا والبحرية اليونانية.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الطائرات والبوارج الحربية من الطرفين كانت على بعد خطوة واحدة فقط من الشروع في القتال.

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