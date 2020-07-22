شاهدوا: اللحظات الأولى لبدء إثيوبيا بملء سد النهضه

وطنا اليوم-عمان:نشرت وسائل إعلام إثيوبية رسمية الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للبدء بملء سد النهضة، وقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الثلاثاء، اكتمال التعبئة الأولى للسد.

وبث التلفزيون الإثيوبي الأربعاء، لقطات لملء سد النهضة، مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إطلاق إثيوبيا حملة، تحت شعار "النيل لإثيوبيا"، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وقالت الوكالة الرسمية إن الحملة تهدف إلى "رفع وعي" المجتمع الدولي، في حق إثيوبيا في بناء سد النهضة و"التصدي للخطاب الخادع لمصر بشأن ملء السد".

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي في تموز/ يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.







