الرئيسية | عربي و دولي أثينا تنشر بوارجها الحربية بـ"إيجة" بسبب التوتر مع تركيا

وطنا اليوم-عمان:نشرت البحرية اليونانية، بوارجها العسكرية في بحر إيجه، بعد إعلان حالة "التأهب" بسبب التحركات التركية الأخيرة لاستكشاف موارد الطاقة، في منطقة تعتبر أثينا أنها تتبع لجزرها وصخورها المتناثرة قبالة البر التركي.

وأعلنت تركيا، أمس الثلاثاء، بـ"إخطار بحري" لليونان، أن سفينة "أورش ريس" ستقوم بأعمال بحث واستكشاف في مناطق جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن المنطقة البحرية التي ستجري السفينة التنقيب فيها هي ضمن حدود الجرف القاري لتركيا المحدد من قبل الأمم المتحدة والمناطق المرخصة من قبل الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012.

وذكر مصدر لوكالة فرانس برس، أن "الوحدات البحرية نُشرت منذ أمس (الثلاثاء) في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن التوتر بالقرب من سواحل جزيرتي كوس رودس، بلغ ذروته اليوم، ورفعت البحرية اليونانية حالة التأهب لمستوى أعلى.

وأشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن سفينة"أورش ريس"، ستجري أعمال البحث والاستكشاف حتى 2 أب/ أغسطس، ويرافقها 18 سفينة حربية تركية.

ولفتت إلى أن مقاتلات تركية من طراز "أف16" حلقت بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو.

وقالت أثينا إنّ عمليات المسح التركية في منطقة الجرف القاري اليونانية تشكل تصعيدا في التوتر القائم في المنطقة التي يتنازع فيها البلدان حول الحقوق البحرية.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: "نطالب تركيا بأن توقف فورا أنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

فيما طالبت الولايات المتحدة، السلطات التركية، الأربعاء، بإلغاء جميع إجراءاتها للتنقيب بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش اليوناني حالة استنفار في صفوفه، فيما قام رئيس الأركان اليوناني، قسطنطينوس فلوروس، بقطع زيارة كان يقوم بها إلى قبرص اليونانية.

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