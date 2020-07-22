تسجيل 356 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9088 حالة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه لم يسجل أي حالة وفاة بالفيروس في الضفة، كما تم تسجيل 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس.

وأشار البيان إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما وتم إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

- عدد الحالات النشطة الكلي: 9088

- عدد حالات التعافي: 2124

- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس

قطاع غزة (1): 1