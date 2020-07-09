الرئيسية | عربي و دولي وكأن حربا وقعت هنا.. إطلاق نار دموي في شيكاغو

وطنا اليوم-عمان:أكدت الشرطة إصابة 14 شخص على الأقل في إطلاق نار شهده الجزء الجنوبي من مدينة شيكاغو الأميركية مساء الثلاثاء، ضمن أحداث عنف شهدتها المدينة، وفقا لما نقل موقع "فوكس نيوز".

ونقل موقع "إن بي سي شيكاغو" عن شاهدة عيان تدعى آرنيتا غيردر قولها "كل ما شاهدناه كان مجرد أجساد ملقاة في كل مكان". وتابعت "أطلق عليها النار في كل مكان (..) الساقين والبطن والظهر".

وأضافت "ظننت أن حربا كانت هنا".

ووفقا للموقع، فقد اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادثة، بعد وقت قصير من وقوعها.

وكانت صحيفة "شيكاغو تريبيون" قد نقلت أن الحادثة وقعت قرابة الساعة 6:25 مساءا، وشهدت إطلاق العشرات من العيارات النارية.

وأفادت السلطات بأن رجلا في سيارة سوداء فتح النار على أشخاص كانوا يخرجون من دار جنائز، أقيمت فيها مراسم تأبين ضحية قتل. ورد المستهدفون بإطلاق نار مماثل نحو السيارة.

وقال شاهد عيان يدعى كينيث هيوغز "للأسف يبدو كما لو كان أمرا مخططا، لأن الناس كانوا يخرجون من دار جنائز، ثم دوت الطلقات كما لو كانوا حرفيا ينتظرونهم ليخرجوا".

وشهدت شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي أحداث إطلاق نار تسببت بإصابة 70 شخصا على الأقل، ومقتل 11 آخرين، في أنحاء مختلفة من المدينة.

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