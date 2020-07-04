الرئيسية | عربي و دولي شاهدوا : لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة العراقية

وطنا اليوم-عمان:نشر مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين.

وأفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، أمس الاثنين، بأن مواطنة ألمانية اختطفت بالقرب من مكان عملها في العاصمة بغداد.

وقال النشطاء، إن "هيلا ميويس، التي تعمل في منظمة "غوته" الألمانية، اختطفت من أمام مقر منظم (تركيب) الفنية، والتي تديرها في شارع أبي نواس وسط بغداد".

وأكدت ذكرى سرسم، زميلة ميويس، خبر الاختطاف، وقالت إن "اختطافها تم باستخدام سيارتين".

ويعرف عن ميويس تجولها في شوارع بغداد بدراجتها الهوائية، وعلى إثر الاختطاف، أطلق نشطاء عراقيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق سراحها.

وشكلت وزارة الخارجية الألمانية فريق أزمة في أعقاب اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تعمل على إيجاد حل يضمن سلامتها.

وقال ماس اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لليونان إن وزارة الخارجية بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد "حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.



المصدر: RT

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