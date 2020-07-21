الرئيسية | عربي و دولي السعودية تعلن موعد بدء مناسك الحج

وطنا اليوم-عمان:قالت السلطات السعودية، إن مناسك الحج لهذا العام، ستبدأ في الـ 29 من تموز/ يوليو، وهو ما يعرف بيوم التروية، بعد إعلان المحكمة العليا، أن الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة.

وتأتي ظروف الحج لهذا العام، صعبة بالنظر إلى تفشي فيروس كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المناسك ستقتصر هذا العام على ألف شخص فقط، مقابل أكثر من 2.5 مليون حاج، أدوا المناسك العام الماضي.

وأشارت السلطات السعودية، إلى أن الحج هذا العام سيقتصر على المقيمين في الداخل، والأولوية بين الأجانب لمن لا يعانون الأمراض المزمنة، ولديهم شهادة فحص تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء الحج سابقا، وأعمارهم تتراوح ما بين 20 و50 عاما.

أمّا السعوديون، فسيقتصرون على “الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا”.

يشار إلى أن السعودية سجلت أكثر من 253 ألف إصابة بالفيروس، من بينها 2523 وفاة.

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