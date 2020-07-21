الرئيسية | عربي و دولي سلطنة عمان: منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت عمان الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 1159 لعمانيين و 328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة69887 و 337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر