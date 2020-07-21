الرئيسية | عربي و دولي اجتماع بأنقرة يضم وزيري دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا

وطنا اليوم-عمان:شهدت العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، اجتماعا ثلاثيا، ضم وزير الدفاع خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الداخلي الليبي فتحي باشاغا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية بأن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

ولم تصدر على الفور تفاصيل المباحثات الثلاثية، التي سبقتها اجتماعات ثنائية، وذلك بالتزامن مع إعلان برلمان النظام المصري "تفويض" الجيش بالتدخل عسكريا خارج البلاد، في إشارة إلى ليبيا.

وخلال لقاء العطية وأكار، أكد الأخير على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، قائلا: "نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجاد للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك".

وتعتبر زيارة الوزير القطري إلى تركيا استكمالا للزيارة التي أجراها أكار إلى الدوحة نهاية الأسبوع، وفرصة أخرى لبحث المستجدات بين البلدين.

وفي وقت سابق الاثنين، جمعت مباحثات ثلاثية أيضا كلا من أكار وباشاغا ووزير داخلية مالطا، بويرون كاميلاري، في الإطار ذاته.

وخلال تصريحات عقب اللقاء، قال باشاغا إن "الانقلابي خليفة حفتر وداعميه، مسؤولون عن إخلال الأمن في ليبيا والمنطقة برمتها".

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى اليوم في أنقرة، سيعزز التعاون القائم بين تركيا وليبيا ومالطا، مبينا أن الهجرة غير النظامية والمسائل الأمنية كانت محور محادثات الاجتماع.

وتابع قائلا: "ناقشنا كافة الخطوات التي من شأنها إحلال الاستقرار في حوض المتوسط، ودعم الاستقرار في ليبيا، يعد بداية لنقاط مهمة".

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