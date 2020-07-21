لليوم السابع.. اميركا تسجل أكثر من 60 ألف اصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:سجّلت الولايات المتّحدة الإثنين، لليوم السابع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء الإثنين أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب فيروس كورونا بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجّلت 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وفي نهاية الأسبوع المنصرم بلغ عدد مرضى كوفيد-19 الذين استدعت حالتهم إدخالهم المستشفيات رقماً قياسياً.

وفي ولاية فلوريدا التي باتت إحدى أبرز بؤر الوباء في البلاد بلغت نسبة إشغال الأسرّة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات 82%.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكورونا في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 آب/أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.