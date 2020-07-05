الرئيسية | عربي و دولي هونغ كونغ تعلن خروج كورونا عن السيطرة

وطنا اليوم-عمان:حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في مدينة "هونغ كونغ" كاري لام، من أن فيروس كورونا خرج عن السيطرة، بعد تسجيل ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات.

وأكدت لام، في مؤتمر صحفي، تسجيل 108 إصابات بالفيروس، ما يمثل قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات ويرفع إجمالي عدد حالات الوباء في المنطقة الإدارة الخاصة إلى ألف و886، تم رصد 500 منها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت رئيسة السلطة التنفيذية أن "الوضع حرج للغاية وليس هناك أي مؤشرات على أنه أصبح تحت السيطرة.. نواجه موجة جديدة من التفشي وهي أخطر بكثير".

وأعربت لام عن نية السلطات المحلية تشديد الإجراءات المفروضة في مسعى إلى الحد من انتشار العدوى، بما في ذلك جعل ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة وتمديد القيود المفروضة على أنشطة المطاعم.

وأضافت أنه "سيطلب من الموظفين الحكوميين غير الأساسيين على مدى أسبوع اعتبارا من الأحد أداء عملهم من المنزل".

وستحاول إدارة المدينة إيجاد توازن بين حماية صحة المواطنين وعدم إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، مقرة في الوقت نفسه بصعوبة التنبؤ بالإجراءات التي ستستدعي الضرورة بفرضها مستقبلا، بحسب المصدر نفسه.

وكانت هونغ كونغ من أولى المناطق الصينية التي سجلت فيها إصابات بـ"كوفيد-19"، لكن السلطات المحلية نجحت حتى الآونة الأخيرة في منع انتشار الوباء على نطاق أوسع.

والأسبوع الماضي، فرضت السلطات المحلية إجراءات مشددة للتباعد الجسدي وأمرت بإغلاق العديد من المؤسسات، بما فيها الحانات والصالات الرياضية والملاهي الليلية، علاوة على إلزام المواطنين بارتداء كمامات في وسائل النقل العام.

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