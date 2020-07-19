الرئيسية | عربي و دولي العراق يسجل 90 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وفاة 90 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس القاتل في البلاد 3781 من بين 92530 مصابا، بعد ثبوت إصابة 2310 شخصا منذ الأمس.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 15737 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 793024".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم، 2310 إصابات في العراق، و90 حالة وفاة وتماثل 2036 حالة إصابة للشفاء، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 92530، ومجموع حالات الشفاء 60528، ومجموع الراقدين الكلي 28221، من بينهم 389 بالعناية المركزة، ومجموع الوفيات 3781".

وتتزايد المخاوف في العراق من زيادة تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

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