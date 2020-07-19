تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم خيانة الأمانة والرشوة والخداع

وطنا اليوم-عمان:تقرر تحديد موعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ثلاثة ملفات فساد مختلفة، على أن تجري المحكمة ثلاث جلسات رسمية أسبوعيا للتداول في الأدلة المتوفرة للقضاء ضده.

وجاء قرار القاضية بتأجيل جلسات المحاكمة إلى مطلع كانون الثاني من العام المقبل بناء على طلب محاميّ نتنياهو.

وادعى محامو نتنياهو أنهم لم يتمكنوا من قراءة كافة الملفات والمواد المرتبطة بالقضية، ولا سيما شهادات الشهود الملكيين الذين انقلبوا ضد نتنياهو، وهم من مساعديه السابقين، مثل الناطق بلسانه نير حيفتس، ومدير مكتبه أريك هارو، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق موشيه فليبر.

وسبق لنتنياهو أن غيّر، منذ أواخر العام الماضي، طاقم المحامين، خاصة بعد أن رفضت الدولة السماح له بتلقي مساعدات مالية من قريبه نتان ميلكوفيسكي، ورجل أعمال آخر، لتغطية تكاليف المحاكمة.