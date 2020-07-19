الرئيسية | عربي و دولي خلال 24 ساعة.. فلسطين تُسجل أربع حالات وفاة و(456) إصابة جديدة بـ(كورونا)

وطنا اليوم-عمان:نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، الحالة الوبائية بفيروس كورونا المستجد في فلسطين ليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ليصل إجمالي الإصابات 7895 حالة.

كما وتم تسجيل 4 حالات وفاة بسبب كورونا في "دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل".

وبلغ عدد حالات التعافي بالفيروس 325 حالة، بينها 315 في محافظة الخليل، 5 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.

وأظهر البيان أن هناك 14 حالة من بين المصابين بكورونا موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما وتم إجراء 3791 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها .

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7895

- عدد حالات التعافي: 325

- عدد حالات الوفاة: 62

توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات 465: محافظة القدس (120): مدينة القدس 120

محافظة رام الله والبيرة (8): مخيم دير عمار 8

محافظة الخليل (321): مدينة الخليل 96- حلحول 2 - بيت أولا 2- يطا 11- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 14- السموع 9- الريحية 8 - بيت أمر 1- بيت كاحل 59 - ترقوميا 19- سعير 6- مخيم الفوار 2- الشيوخ 12- خاراس 1 – إذنا 67 – دير سامت 6

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1

محافظة سلفيت (1): رافات 1

محافظة جنين (5): اليامون 1- قباطية 1- رابا 1 كفر دان 2.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 2- عصيرة الشمالية 1

محافظة قلقيلية (6): قلقيلية 6

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