الرئيسية | عربي و دولي ولي العهد الكويتي يتولى مهام أمير الكويت

وطنا اليوم - أعلن الديوان الأميري في الكويت أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت. وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح "صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا". ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية التي نشرت الخبر المزيد من التفاصيل. وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) دخل مستشفى اليوم السبت لإجراء فحوص طبية

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