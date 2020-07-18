هل خان الرجوب رفقاء دربه في فتح؟

وطنا اليوم-لارا أحمد- مؤخراً، تواتر اسم "جبريل الرجوب" كثيراً في الأوساط الفلسطينية الشعبية وخاصّة السياسيّة. وقد أصبح الرجوب اسماً متداولاً بهذا الشكل اللافت منذ اللقاء الصحفي الذي جمعه بصالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هذا اللقاء اعتبره البعض باكورة صفحة جديدة بين الفصيليْن وفصلاً جديداً من فصول المصالحة الفلسطينية، في حين اعتبره آخرون محاولة صوريّة لا ترتقي لحجم التحديات.



جبريل الرجوب هو شخصية سياسية بارزة وجدليّة في الحين ذاته، شغل مناصب عديدة في حركة التحرير الفلسطيني فتح، ويشغل حالياً منصب أمين سرّ اللجنة المركزيّة بالحركة. إضافة إلى الجانب السياسيّ، عُرف الرجوب كشخصية كرويّة بارزة وكرجل أعمال له أموال كثيرة.



مع هذه المسيرة الذاتية الحافلة هناك شبهات كثيرة تحوم حول شخص الرجوب وخاصة طبيعة علاقاته المشبوهة وصفقاته المالية. تزعم مصادر فلسطينية رسمية في رام الله أن هناك إمكانية استدعاء الرجوب للتحقيق معه، بل إن البعض قد دعا إلى عزله من منصبه بسبب الاتصالات الوثيقة بشكل مفرط مع حماس. وبحسب مسؤول حكومي مقرّب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، هناك شكوك حول مدى إخلاص الرجوب للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية اتصالاته الأخيرة مع قيادات حماس. البعض يعتبر تحركات الرجوب الأخيرة بمثابة خيانة لأصحابه في الحكومة ورفقاء درب النضال.

وقد زعم المسؤول ذاته أن الرجوب أراد فقط إثارة ضجة إعلامية مدفوعاً بأهواء شخصية ليس لها علاقة بمشروع المصالحة أو بمصلحة الشعب الفلسطيني. كما حذر المسؤول ذاته من أن الرجوب تحت المجهر في حماس وأنه مهدّد بفقدان ثقة زملائه فيه بسبب تحركاته الأخيرة.



هناك مخاض سياسيّ كبير اليوم في فلسطين. هناك دفع شعبي نحو المصالحة. يحاول الكثير تناسي الماضي السيء الذي جمع فتح بحماس. إلى الآن ليس للسلطة الفلسطينية برام الله ولا لفتح مؤشرات على وجود نية صادقة من حماس من أجل شراكة حقيقية في سبيل رد عدوان المحتل.