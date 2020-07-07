الرئيسية | عربي و دولي حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا للمسلمين

وطنا اليوم-عمان:دعا حاكم إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بإعادة مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين.

وقال الشيخ القاسمي، في مقابلة مسجلة نشرتها وسائل إعلام إماراتية "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".

وأضاف الشيخ القاسمي "أنا طالبت وقيل لي إن البلدية اعطته (المسجد) إلى الكنيسية.. فقلت اعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون".

وتحدث الشيخ القاسمي، عن حجم التشويه الذي تعرض له الإسلام والمسلمون في محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه ثني المسيحيين عن إعلان إسلامهم، بحسب ما نشره موقع إرم الإخباري الإماراتي.

ومسجد قرطبة، الذي تم بناؤه، وتوسيعه على مدى قرنين من الحكم الأموي للأندلس، أصبح كاتدرائيَّة بعد سيطرة الأسبان المسيحيين عليها عام 1236، حيث حولوه إلى كنيسة تتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

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