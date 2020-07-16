463 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا في الضفة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 463 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

وقالت الصحة الفلسطينية، انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتاليا تفاصيل الحالات:

•الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 3605 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7080

- عدد حالات التعافي: 1487

- عدد حالات الوفاة: 49

• تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (147): مدينة القدس 115، مخيم قلنديا 9، الرام 8، عناتا 5، كفر عقب 4، العيزرية 3، أبو ديس 3.

محافظة رام الله والبيرة (44): مدينة رام الله 15، مخيم الجلزون 16، بدرس 1، نعلين 12.

محافظة الخليل (182): مدينة الخليل 40، حلحول 1، يطا 2، بني نعيم 3، دورا 23، الظاهرية 20 الرياحية 10، بيت كاحل 20، سعير 7، مخيم الفوار3 ، الشيوخ 16، صوريف 3 ، خاراس 1 ، إذنا 33

محافظة بيت لحم (51): مدينة بيت لحم 9، بيت ساحور 1، أرطاس 1 ، العبيدية 1 ، مخيم الدهيشة 10، الولجة 6 ، بيت جالا 2 ، العبيات 1 ، الدوحة 6، الخضر 11 ، الجبعة 3 .

محافظة سلفيت (4): رافات 4

محافظة جنين (1) نزلة زيد 1

محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 1، بيت فوريك 2، مخيم عسكر 1.

محافظة أريحا والأغوار (4): أريحا 1، مخيم عقبة جبر 3.

محافظة قلقيلية (6): مدينة قلقيلية 5، عزون 1

محافظة طوباس (20): الفارعة 20