 وطنا نيوز -463 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا في الضفة
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463 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا في الضفة
التاريخ : 16-07-2020 12:38:20 المشاهدات: 1197

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 463 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.
وقالت الصحة الفلسطينية، انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتاليا تفاصيل الحالات:

•الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي
- إجراء 3605 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها
- عدد الحالات النشطة الكلي: 7080
- عدد حالات التعافي: 1487
- عدد حالات الوفاة: 49
• تقسيم الإصابات داخل المحافظات
محافظة القدس (147): مدينة القدس 115، مخيم قلنديا 9، الرام 8، عناتا 5، كفر عقب 4، العيزرية 3، أبو ديس 3.
محافظة رام الله والبيرة (44): مدينة رام الله 15، مخيم الجلزون 16، بدرس 1، نعلين 12.
محافظة الخليل (182): مدينة الخليل 40، حلحول 1، يطا 2، بني نعيم 3، دورا 23، الظاهرية 20 الرياحية 10، بيت كاحل 20، سعير 7، مخيم الفوار3 ، الشيوخ 16، صوريف 3 ، خاراس 1 ، إذنا 33
محافظة بيت لحم (51): مدينة بيت لحم 9، بيت ساحور 1، أرطاس 1 ، العبيدية 1 ، مخيم الدهيشة 10، الولجة 6 ، بيت جالا 2 ، العبيات 1 ، الدوحة 6، الخضر 11 ، الجبعة 3 .

محافظة سلفيت (4): رافات 4
محافظة جنين (1) نزلة زيد 1
محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 1، بيت فوريك 2، مخيم عسكر 1.
محافظة أريحا والأغوار (4): أريحا 1، مخيم عقبة جبر 3.
محافظة قلقيلية (6): مدينة قلقيلية 5، عزون 1
محافظة طوباس (20): الفارعة 20


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