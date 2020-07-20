الرئيسية | عربي و دولي حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا في أمريكا

وطنا اليوم-عمان:سجّلت الولايات المتّحدة، 795 وفاة و 67632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، بحسب إحصائية لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بإصابات ووفيات الفيروس بالبلاد، بحسب واشنطن بوست.

وذكر المركز ان إجمالي عدد الذين حصد الفيروس ارواحهم في هذا البلد وصل إلى أكثر من 137200 شخص من أصل أكثر من 49ر3 مليون مصاب. وطلبت وزارة الصحة الأميركية من المواطنين الالتزام بالحظر والتباعد في الأماكن العامة والخاصة، مؤكدة أنها فقدت السيطرة على الفيروس، وأن العلاج المباشر هو بالوقاية حتى يتسنى اكتشاف علاج.

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيلتزم الحجر المنزلي مع عائلته وسيعمل من المنزل حتى إشعار آخر.

وشارك ستيت في تجمّع انتخابي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، معلنا عدم اكتراثه للبس الكمامات ولأساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي للحماية من فيروس كورونا المستجد، لكنّه استبعد أن يكون التقط العدوى خلال التجمّع.

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