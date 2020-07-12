سؤال عن قتل السود بأمريكا يُزعج ترامب

وطنا اليوم-عمان:هوّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، من عنف الشرطة ضد المواطنين أصحاب البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وذلك عندما قال إن "أعداداً أكبر من أصحاب البشرة البيضاء" قُتلوا أيضاً على يد ضباط الشرطة، مشيداً في ذات الوقت بإدارات الشرطة الأمريكية.

ترامب غاضب: ترامب وفي تصريحاته لمحطة "سي بي إس" أجاب في سؤال وُجه له عن السبب وراء استمرار مقتل ذوي البشرة السمراء على يد أجهزة إنفاذ القانون، فقال: "وكذلك البيض. وكذلك البيض. يا له من سؤال فظيع تسألونه. وكذلك البيض. أعداد أكبر من البيض‭‭ ‬‬(قُتلوا) بالمناسبة".

تصريحات ترامب هذه تأتي بعد هدوء عاد للولايات الأمريكية، التي كانت قد اشتعلت على خلفية وفاة الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، في 25 مايو/أيار 2020، متأثراً بعنف الشرطة الذي صاحب اعتقاله في مينيابوليس، وأطلقت وفاته شرارة احتجاجات في أنحاء البلاد وقادت إلى زيادة التركيز على عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء.

وكانت صحيفة Washington Post قد نشرت تحليلاً تم تحديثه يوم الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، أن نصف الأشخاص الذين قُتلوا على يد الشرطة من المواطنين البيض، لكن الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء تعرضوا لإطلاق النار بمعدل غير متناسب.

طبقاً لتحليل الصحيفة، فإن ذوي البشرة السمراء أقل من 13٪ من سكان الولايات المتحدة، ولكنهم يتعرضون للقتل على يد الشرطة على نحو يزيد عن مثلي معدل الأمريكيين البيض.

دفاع عن الشرطة: في سياق متصل، دافع الرئيس الأمريكي عن عمل الشرطة في الولايات المتحدة، وقال عن إداراتها إنهم "يؤدون عملاً رائعاً في هذا البلد"، مضيفاً: "ربما هناك شرطي مارق أو فظيع مثلما هو الحال في أي صناعة أو عمل أو أي مهنة".

من جهته، وصف جيفري روبنسون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان، تصريحات ترامب بأنها عنصرية، وقال إن "عنصرية ترامب مطلقة لدرجة أنه يواصل رفض الإدلاء ولو باعتراف ضمني بعنف الشرطة المتفشي ضد المواطنين من ذوي البشرة السمراء في أمريكا".

يُذكر أن قرارات اتخذها ترامب عقب مقتل فلويد لم تصل إلى مستوى مطالب المحتجين، وكان الرئيس قد وقّع مرسوماً بعد الحادثة يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة،

وأوضح أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه "يشجع" آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام "أرقى المعايير المهنية".