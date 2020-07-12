وطنا نيوز -"النهضة" التونسية تقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ

وطنا اليوم-عمان:أعلنت حركة "النهضة" التونسية أن مجلس شورى الحركة، الذي انعقد مساء الثلاثاء، قرر سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "مجلس شورى النهضة يتبنى خيار سحب الثقة من السيد إلياس الفخفاخ"، مضيفا: "تم تكليف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب"

وكان مصدر من داخل "النهضة" أكد قبل ساعات قرار سحب الثقة، مؤكدا أن الحركة لن تسحب الوزراء الممثلين في الحكومة، وستعتمد على تقديم لائحة سحب ثقة من الفخفاخ وفق ما ينص عليه الفصل 97 من الدستور.

ويتم في المرحلة الأولى تقديم لائحة لسحب الثقة تحمل توقيع 73 نائبا وبعد 15 يوما من إمضائها وإيداعها لدى مكتب مجلس نواب الشعب، يتم عرضها على التصويت في الجلسة العامة، مع ضرورة أن تحظى بمصادقة 109 نائبا لسحب الثقة.

كما يمكن للفخفاخ إقالة عدد من الوزراء، و استباق لائحة سحب الثقة عبر الاستقالة، وهو السيناريو الذي يعيد اختيار رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية من جديد.

واشتدت وتيرة الأزمة السياسية بتونس، عقب إعلان النهضة تكليف رئيسها بإجراء مشاورات، للبحث عن بديل حكومي، لكن رد الرئيس التونسي قيس سعيد جاء بالرفض، قائلا: "لا أقبل التشاور مع أي كان، ما دام الوضع قانونيا، ورئيس الحكومة يملك كامل الصلاحيات، وليس رئيس تصريف أعمال".

وسارع الفخفاخ إلى إعلان نيته إجراء تعديل على تشكيلته الحكومية، "بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن"، منوها إلى أنه "سيعلن عن التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة".