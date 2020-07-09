شاهدوا : انفجار ماسورة بالقاهرة يتسبب بدمار عشرات السيارات

وطنا اليوم-عمان:ناقلت وسائل إعلام مصرية صوراً ومقاطع فيديو مصورة لحريق هائل، قالوا إنه اندلع بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020.

السلطات اضطرت إلى الدفع بـ 20 سيارة إطفاء من أجل إخماد الحريق، الذي نتج عن كسر الماسورة، وتواجدت سيارات إسعاف تحسباً لوجود مصابين، فيما تسبب الانفجار في حرق عشرات السيارات.

كما نتج عن الحادث، ظهور كثافات مرورية للقادم من منطقة السلام بالقاهرة وصولاً إلى منطقة العبور بالقاهرة، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً من موقع الحريق، وظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان.

من جانبه كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل الانفجار الذي شهده خط المازوت بمنطقة الهايكستب، على طريق الإسماعيلية.

حيث قال عبدالعزيز إن الخط تابع لشركة أنابيب البترول، التي قامت فور علمها بالحادث باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من ضمنها غلق المحابس لمنع تدفق المازوت للمنطقة المشتعلة، وجار السيطرة على الحريق بمعرفة فرق الطوارئ بالشركة.

إصابات الانفجار: في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 7 أشخاص في الحريق الذي نشب في خط البترول المغذي لمسطرد، والقادم من شقير بالبحر الأحمر، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بجوار مدرسة النزهة الدولية.

حيث قالت الوزارة إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، والدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

تعليق وزارة البترول: من جانبه، أعلن المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، السيطرة على الحريق الذي شبَّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، نتيجة حدوث كسر بالخط، وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

عبدالقادر قال إنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق، والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

يذكر أن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداولوا صوراً لموقع حريق ماسورة المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي قبل اندلاعه. وأظهرت الصور تسربات للمواد البترولية في موقع الحريق، بجوار معرض السيارات الذي التهمته النيران.

حيث قال أحد المستخدمين على تويتر: "الأرض طلّعت بترول، والطريق اتقفل، وكان شكلها كده (تسرب بترولي) قبل الحريقة.. كارثة".



